Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN, Siap Jadi Hub Telekomunikasi Nusantara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:21 WIB
Jokowi <i>Groundbreaking</i> Telkom Smart Office di IKN, Siap Jadi Hub Telekomunikasi Nusantara
Jokowi groundbreaking Telkom Smart Office di IKN. (Foto: dok Telkom)
A
A
A

IBU KOTA NUSANTARA - Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) siap membangun gedung Telkom Smart Office, yang ditandai dengan simbolis peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3/2024).

Hal ini sejalan dengan komitmen Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi di seluruh Indonesia melalui konektivitas, platform, dan layanan digital, khususnya dalam membangun IKN menjadi kota pintar (smart city).

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus meresmikan dimulainya pembangunan Telkom Smart Office IKN.

“Ini akan memperkuat digital connectivity, memperkuat digital platform, dan memperkuat digital services bagi Nusantara yang kita cita-citakan menjadi sebuah kota yang World Class ICT. Saya yakin, kalau Telkom sudah masuk, akan gampang ke situ, menjadi smart city dan menggarap e-government akan jauh lebih mudah. Saya percaya, Telkom percaya,” ungkap Joko Widodo.

Presiden Jokowi groundbreaking Telkom Smart Office di IKN. (Foto: dok Telkom)


Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan, IKN merupakan salah satu monumen terwujudnya Indonesia maju dan modern, di mana BUMN sebagai agen pembangunan harus turut serta merealisasikan hal tersebut, khususnya pada infrastruktur dasar seperti telekomunikasi, perbankan, transportasi dan sebagainya.

"Telkom sebagai BUMN telekomunikasi mengemban tugas untuk menghadirkan layanan konektivitas dan layanan digital yang handal, terhubung ke seluruh Indonesia dan menjadikan IKN sebagai Hub Telekomunikasi Nusantara sedini mungkin," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement