Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN, Siap Jadi Hub Telekomunikasi Nusantara

IBU KOTA NUSANTARA - Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) siap membangun gedung Telkom Smart Office, yang ditandai dengan simbolis peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3/2024).

Hal ini sejalan dengan komitmen Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi di seluruh Indonesia melalui konektivitas, platform, dan layanan digital, khususnya dalam membangun IKN menjadi kota pintar (smart city).

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus meresmikan dimulainya pembangunan Telkom Smart Office IKN.

“Ini akan memperkuat digital connectivity, memperkuat digital platform, dan memperkuat digital services bagi Nusantara yang kita cita-citakan menjadi sebuah kota yang World Class ICT. Saya yakin, kalau Telkom sudah masuk, akan gampang ke situ, menjadi smart city dan menggarap e-government akan jauh lebih mudah. Saya percaya, Telkom percaya,” ungkap Joko Widodo.

Presiden Jokowi groundbreaking Telkom Smart Office di IKN. (Foto: dok Telkom)





Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan, IKN merupakan salah satu monumen terwujudnya Indonesia maju dan modern, di mana BUMN sebagai agen pembangunan harus turut serta merealisasikan hal tersebut, khususnya pada infrastruktur dasar seperti telekomunikasi, perbankan, transportasi dan sebagainya.

"Telkom sebagai BUMN telekomunikasi mengemban tugas untuk menghadirkan layanan konektivitas dan layanan digital yang handal, terhubung ke seluruh Indonesia dan menjadikan IKN sebagai Hub Telekomunikasi Nusantara sedini mungkin," katanya.