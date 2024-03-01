Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

112 Orang Tewas Rebutan Makanan di Gaza, Israel: Warga Sipil Abaikan Tembakan Peringatan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:56 WIB
Israel mengklaim warga sipil abaikan tembakan peringatan saat rebutan makanan di dekat konvoi bantuan di Gaza utara (Foto: IDF)
A
A
A

GAZA Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letkol Peter Lerner mengatakan beberapa warga sipil mendekati pos pemeriksaan dan mengabaikan tembakan peringatan yang dilakukan tentara di sana.

Militer Israel mengatakan pasukannya menembaki beberapa orang yang mereka anggap sebagai ancaman. Khawatir bahwa beberapa warga sipil dapat menimbulkan ancaman, tentara kemudian menembaki mereka yang mendekat, yang digambarkan oleh Letkol Lerner sebagai "respon terbatas".

Setidaknya 112 orang tewas dan 760 lainnya luka-luka dalam insiden itu. Rekaman udara dramatis yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan ribuan orang berada di dalam dan di sekitar truk.

Sumber saksi BBC dari Palestina tidak mengkonfirmasi apakah warga sipil mendekati pos pemeriksaan tersebut. Hanya saja mereka berada sekitar 70m (229 kaki) jauhnya.

Ketika kerumunan massa turun ke truk, dan tembakan senapan mesin datang dari pos pemeriksaan, kepanikan tampaknya pun terjadi.

Truk-truk itu, beberapa di antaranya kini ditumpangi banyak orang mencoba bergerak maju.

Saksi Palestina mengatakan sebagian besar korban disebabkan oleh truk yang menabrak orang, bukan karena tembakan Israel. Namun beberapa saksi mengatakan Israel melepaskan tenbakan ke arah warga yang sedang berkerumun untuk mengambil bantuan makanan.

Insiden pada Kamis (29/2/2024) itu terjadi tak lama setelah pukul 04:00 (02:00 GMT), melewati sebuah pos pemeriksaan militer Israel di Rashid Street, yang membentang di sepanjang pantai Mediterania. Sumber-sumber Palestina menyebutkan lokasi tersebut adalah bundaran Nabulsi, di tepi barat daya Kota Gaza.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
