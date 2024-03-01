Tragis! Bripda Naufal Tewas Kecelakaan Usai Amankan Pleno Rekapitulasi Pemilu di Lampung

PRINGSEWU - Seorang personel Polres Pringsewu meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Lintas Barat Sumatera, areal persawahan Pekon Wates, Gadingrejo, Pringsewu, Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB.

Anggota polisi bernama Bripda M Naufal Rafiansyah itu mengalami kecelakaan setelah menjalankan tugas pengamanan rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Pringsewu.

Diketahui, Bripda M Naufal Rafiansyah merupakan lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri angkatan 47 tahun 2022.

BACA JUGA: Eks Menpora Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Prosesi pemakaman Bripda M Naufal Rafiansyah itu pun dilakukan secara dinas kepolisian di TPU Bukit Kemiling Permai, Kemiling, Kota Bandarlampung, Kamis 29 Februari 2024.

Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya mengatakan, upacara pemakaman tersebut adalah bentuk penghormatan atas dedikasi Naufal terhadap bangsa dan negara.