HOME NEWS JATIM

Peran Gus Samsudin dalam Konten Sesat Tukar Pasangan Pembuat Skenario

Ihya Ulumuddin , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:13 WIB
Peran Gus Samsudin dalam Konten Sesat Tukar Pasangan Pembuat Skenario
Gus Samsudin Tersangka/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

SURABAYA - Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus konten sesat tukar pasangan. Penetapan tersangka ini dilakukan karena Samsudin memiliki peran sentral dalam video viral tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim), pada konten sesat itu, Gus Samsudin bertugas sebagai pembuat skenario. Skenario itu selanjutnya dijalankan oleh para pemeran sebagaimana yang ada dalam konten tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, mengatakan, peran Gus Samsudin tersebut terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi.

"Saksi sampai dengan hari ini ada 13 orang," kata Dirmanto kepada awak media di Mapolda Jawa Timur, Jumat (1/3/2024).

Dirmanto menjelaskan, konten sesat buatan Gus Samsudin terebut berdurasi 30 menit. Konten dibuat pada bulan Februari dan langsung viral.

