Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Pria di Mesuji Bunuh Calon Istri, Ada Luka Sayat di Leher

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:34 WIB
Sadis! Pria di Mesuji Bunuh Calon Istri, Ada Luka Sayat di Leher
Polisi tangkap pria pembunuh calon istri di Mesuji (Foto : MPI)
A
A
A

MESUJI - Seorang pria berinisial AA (22) ditangkap polisi lantaran diduga membunuh seorang guru di kamar mess di Bujung Buring, Tanjung Raya, Mesuji, Kamis 29 Februari 2024, di mana ditemukan luka sayatan di leher korban.

Warga Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, itu merupakan calon suami korban bernama Rosiya Aprilia.

Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan, pelaku AA berhasil ditangkap berdasarkan laporan keluarga korban.

"Alhamdulillah setelah melakukan penyelidikan, kami berhasil menangkap AA yang merupakan calon suami korban pada Kamis 29 Febuari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB," ujar Ade dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Ade menambahkan, selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 set pakaian korban yang berlumur darah, 1 sprei hijau bermotif yang berlumur darah, 1 celana warna krim milik tersangka yang terdapat bercak darah.

Kemudian, 1 ikat pinggang milik tersangka, 1 kemeja milik tersangka, 1 sweater berwarna hitam milik tersangka, 1 sarung tangan bercak darah, 1 pisau dengan gagang berwarna biru, dan sampel darah korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement