Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M5,0 Guncang Jember Jatim Pagi Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:01 WIB
Gempa M5,0 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang Jember, Jatim pada hari ini, Jumat (1/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 03:19 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa itu tepatnya berlokasi di laut 253 km BaratDaya Jember. Sementara, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

 BACA JUGA:

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.0, 01-Mar-24 03:19:45 WIB, Lok:10.48 LS, 113.62 BT (Pusat gempa berada di laut 253 km BaratDaya Jember), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II Karangkates #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

 BACA JUGA:

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, gempa tersebut dilaporkan dirasakan di wilayah II Karangkates. BMKG mengjimbau agar masyarakat berhatu-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Jember gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement