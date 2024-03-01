Gempa M5,0 Guncang Jember Jatim Pagi Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang Jember, Jatim pada hari ini, Jumat (1/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 03:19 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa itu tepatnya berlokasi di laut 253 km BaratDaya Jember. Sementara, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.0, 01-Mar-24 03:19:45 WIB, Lok:10.48 LS, 113.62 BT (Pusat gempa berada di laut 253 km BaratDaya Jember), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II Karangkates #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, gempa tersebut dilaporkan dirasakan di wilayah II Karangkates. BMKG mengjimbau agar masyarakat berhatu-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi.

(Fakhrizal Fakhri )