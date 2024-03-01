Lagi Garap Sawah, Petani di Purwakarta Tewas Tertimbun Longsor

PURWAKARTA - Seorang petani tertimbun tanah longsor saat berkerja di sawah di Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Kamis (29/2/2024). Korban yang diketahui bernama Engkih (58) warga desa setempat dilaporkan tewas setelah jasadnya berhasil dievaluasi oleh warga dengan peralatan seadanya.

"Saat kejadian korban sedang menyemprot tanaman padi di sawah. Tiba-tiba saja tebing setinggi lebih dari 10 meter yang berada di atas sawah longsor dan menimpa korban," ujar Kapolsek Pasawahan, AKP Gugun Gunadi.

Proses evakuasi korban yang tertimbun longsor memakan waktu cukup alot. Terlebih proses evakuasi menggunakan alat seadanya. Sementara dari keterangan warga setempat dipastikan tidak korban lain dalam peristiwa itu. Saat kejadian korban seorang diri berada di sawah miliknya.

"Jasad korban ditemukan di kedalaman kurang lebih satu meter tertimbun tanah longsor. Setelah berhasil dievakuasi jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan," tambah AKP Gugun.