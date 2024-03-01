Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lagi Garap Sawah, Petani di Purwakarta Tewas Tertimbun Longsor

Didin Jalaludin , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |01:30 WIB
Lagi Garap Sawah, Petani di Purwakarta Tewas Tertimbun Longsor
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PURWAKARTA - Seorang petani tertimbun tanah longsor saat berkerja di sawah di Desa Pondokbungur, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Kamis (29/2/2024). Korban yang diketahui bernama Engkih (58) warga desa setempat dilaporkan tewas setelah jasadnya berhasil dievaluasi oleh warga dengan peralatan seadanya.

"Saat kejadian korban sedang menyemprot tanaman padi di sawah. Tiba-tiba saja tebing setinggi lebih dari 10 meter yang berada di atas sawah longsor dan menimpa korban," ujar Kapolsek Pasawahan, AKP Gugun Gunadi.

Proses evakuasi korban yang tertimbun longsor memakan waktu cukup alot. Terlebih proses evakuasi menggunakan alat seadanya. Sementara dari keterangan warga setempat dipastikan tidak korban lain dalam peristiwa itu. Saat kejadian korban seorang diri berada di sawah miliknya.

"Jasad korban ditemukan di kedalaman kurang lebih satu meter tertimbun tanah longsor. Setelah berhasil dievakuasi jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan," tambah AKP Gugun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189308//bnpb-y51a_large.jpg
Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189296//kapolri-OrJW_large.jpg
Breaking News! Kapolri Ungkap Sudah Ada Tersangka Kasus Gelondongan Kayu di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189283//banjir-IUMZ_large.jpg
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189116//petugas_membersihkan_material_longsor_yang_menutupi_jalan_di_tapanuli_utara-iD3v_large.jpg
Perbaikan Infrastruktur di Sumut, 163 Titik Longsor dan 18 Jalan Ambles Telah Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189069//jembatan-p50P_large.jpg
Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189066//banjir_aceh-AhW8_large.jpg
Banjir di Langsa Aceh, Ketua DPD Kebut Pengiriman Genset hingga Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement