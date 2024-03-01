Cegah Stunting, Perempuan Jenggala Gelar Baksos Sembako Murah di Kuningan

KUNINGAN - Memperingati HUT ke-5, Perempuan Jenggala menggelar kegiatan bakti sosial bazar murah ribuan paket sembako dan bakti kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia. Bakti sosial dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah melambungnya harga sembako khususnya beras.

Ketua Perempuan Jenggala, Vicky W Kartiwa menyerahkan sembako murah bagi masyarakat di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan. Dia mengatakan, bakti sosial bazar murah sembako dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah melambungnya harga sembako.

"Kami ingin hadir membantu masyarakat langsung di tengah harga sembako yang melambung saat ini. Kami akan terus hadir hingga bulan ramadan nanti," kata Vicky dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Selain bakti sosial bazar murah, Perempuan Jenggala juga menggelar bakti kesehatan sebagai komitmen membantu pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari stunting. Dia menegaskan bahwa mencegah stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri namun juga seluruh elemen masyarakat tak terkecuali Perempuan Jenggal.

“Tema yang kami usung yakni bazar sembako murah dan Perempuan Jenggala Peduli Sunting. Kami sediakan tiap paketnya berisikan beras seharga Rp52.000/5 kg, terigu Rp10.500/kg, gula Rp16.500/kg dan minyak Rp15.500/kg. Mencegah stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri namun juga seluruh elemen masyarakat,” tambah Vicky.

Lebih lanjut Vicky menerangkan, kegiatan ini juga diisi dengan kegiatan bakti kesehatan yang melibatkan 60 anak terindikasi stunting. Nantinya mereka didampingi selama tiga bulan oleh tenaga kesehatan yang disediakan Perempuan Jenggala.

“Pengecekan dan penambah gizi serta pendamping oleh tim medis kami berikan. Mereka difasilitasi panitia lokal dan melibatkan pihak pemerintahan desa untuk mendata,” katanya.