INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Distribusi Box Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Bandung Sempat Tertunda Cuaca Buruk

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |12:31 WIB
Distribusi <i>Box</i> Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Bandung Sempat Tertunda Cuaca Buruk
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Proses distribusi box rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung sempat terhambat. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung memastikan penyelesaiannya akan segera dilakukan.

Box rekapitulasi suara dari 31 Kecamatan Kabupaten Bandung telah sebagian besar tiba di Gudang KPU di Kecamatan Katapang. Namun, satu Kecamatan, yaitu Margahayu, masih tertinggal dalam proses distribusi.

Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Bandung, Dheny Irawan, menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh masalah pengemasan, bukan hal lain.

"Kami telah menerima box rekapitulasi suara dari 30 kecamatan, hanya Kecamatan Margahayu yang masih dalam proses pengiriman dan diperkirakan akan segera tiba," ujar Dheny saat dihubungi, Jumat (1/3/2024).

Meskipun demikian, kendala distribusi tersebut sebagian besar telah diatasi. Proses pendistribusian telah dimulai sejak tanggal 20 Februari 2024. Namun, beberapa kecamatan seperti Cicalengka dan Pacet mengalami kendala akibat cuaca buruk.

"Kecamatan Cicalengka dan Pacet terdampak angin puting beliung dan hujan besar, yang menghambat proses distribusi," tambahnya.

