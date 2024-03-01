Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gegara Cemburu Buta, Emak-Emak di Muba Potong Alat Kelamin Suaminya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |00:54 WIB
Gegara Cemburu Buta, Emak-Emak di Muba Potong Alat Kelamin Suaminya
Suami di Muba saat dirawat (foto: dok ist)
A
A
A

MUSI BANYUASIN - Gegara cemburu berat dan diduga suami memiliki wanita idaman lain (WIL), seorang istri berinisial LY (33) nekat memotong kemaluan suaminya, dan hingga kini masih kabur usai melakukan aksinya, Kamis (29/2/2024).

Sedangkan RH (33), sang suami masih menjalani perawatan medis, setelah dilarikan ke rumah sakit usai kemaluannya dipotong oleh istrinya sendiri, pada Jumat (23/2/2024) sekitar pukul 05.00 WIB. Bahkan peristiwa itu membuat gempar warga setempat.

Kanit Reskrim Polsek Bayung Lencir, Iptu Eko Purnomo mengatakan, bahwa insiden tragis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu yang dirasakan oleh istri korban terhadap perilaku suaminya yang diduga memiliki wanita idaman lain (WIL).

“Beberapa saksi menyatakan perbuatan nekat pelaku melakukan aksinya itu karena cemburu, karena korban diduga memiliki WIL," katanya.

Ditambahkan Eko, peristiwa naas itu terjadi saat korban sedang tertidur pulas pada Jumat, 23 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 WIB. Tanpa ampun, istri korban kemudian memotong kemaluan suaminya.

"Dugaan sementara ini, karena merasa jengkel dan cemburu, sehingga istri korban memutuskan untuk memotong kemaluan suaminya saat korban sedang tidur," katanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
KDRT Kasus Kekerasan kekerasan
