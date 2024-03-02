Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

F1 Powerboat Magnet Wisatawan Kunjungi Danau Toba

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:29 WIB
F1 Powerboat Magnet Wisatawan Kunjungi Danau Toba
Media Briefing F1 Powerboat Danau Toba 2024 (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Balige – Kunjungan wisata ke Danau Toba, khususnya di Kawasan Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara melonjak hingga 100 persen setelah adanya event F1 Powerboat pada 2023 lalu, dari sebelumnya satu juta wisatawan pada 2022 menjadi dua juta wisatawan.

Bupati Toba Poltak Sitorus mengucapkan rasa syukur di tahun kemarin kunjungan wisata ke Toba sebelum ada event ini (F1 Powerboat Danau Toba), 2019 hanya sekitar 800 ribu wisatawan.

"Di 2022 setahun sebelum event ini satu juta, setelah Covid-19. Tapi di 2023 kunjungan wisatawan ke Toba naik 100 persen (menjadi) dua juta wisatawan,” ujar di Kantor Bupati Toba, pada Jumat (1/3/2024).

Kenaikan kunjungan wisatawan tersebut tentu akan memberi efek ganda sangat besar khususnya bagi ekonomi di kawasan sekitar Danau Toba.

Poltak merinci, tambahan uang yang beredar dari sektor pariwisata di Kabupaten Toba pada 2023 lalu bisa mencapai Rp1 triliun apabila setiap wisatawan berbelanja setidaknya Rp500 ribu.

“Katakanlah satu wisatawan itu bawa duit di sini Rp500.000, maka dua juta dikalikan Rp500.000 sudah dibawa wisatawan ke sini Rp1 triliun, itu efek terhadap ekonomi yang kita rasakan,” ungkapnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement