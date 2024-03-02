F1 Powerboat Magnet Wisatawan Kunjungi Danau Toba

Balige – Kunjungan wisata ke Danau Toba, khususnya di Kawasan Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara melonjak hingga 100 persen setelah adanya event F1 Powerboat pada 2023 lalu, dari sebelumnya satu juta wisatawan pada 2022 menjadi dua juta wisatawan.

Bupati Toba Poltak Sitorus mengucapkan rasa syukur di tahun kemarin kunjungan wisata ke Toba sebelum ada event ini (F1 Powerboat Danau Toba), 2019 hanya sekitar 800 ribu wisatawan.

"Di 2022 setahun sebelum event ini satu juta, setelah Covid-19. Tapi di 2023 kunjungan wisatawan ke Toba naik 100 persen (menjadi) dua juta wisatawan,” ujar di Kantor Bupati Toba, pada Jumat (1/3/2024).

Kenaikan kunjungan wisatawan tersebut tentu akan memberi efek ganda sangat besar khususnya bagi ekonomi di kawasan sekitar Danau Toba.

Poltak merinci, tambahan uang yang beredar dari sektor pariwisata di Kabupaten Toba pada 2023 lalu bisa mencapai Rp1 triliun apabila setiap wisatawan berbelanja setidaknya Rp500 ribu.

“Katakanlah satu wisatawan itu bawa duit di sini Rp500.000, maka dua juta dikalikan Rp500.000 sudah dibawa wisatawan ke sini Rp1 triliun, itu efek terhadap ekonomi yang kita rasakan,” ungkapnya.