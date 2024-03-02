Kominfo Fasilitasi Jurnalis di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024

Balige, – Kinerja jurnalis atau awak media lokal hingga internasional yang bertugas meliput gelaran F1Powerboat Danau Toba 2024 akan difasilitasi di Media Center di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Fasilitas atas kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama InJourney dan Kementerian Perhubungan ini mulai dibuka 1 Maret 2024.

“Jadi kami menyiapkan Media Center untuk menfasilitasi awak media dalam meliput dan menyebarluaskan informasi positif tentang penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba bekerjasama dengan InJourney di pelabuhan (Balige),” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktur IKPM) Kominfo, Septriana Tangkary di Balige, Jumat (1/3/2024).

Media Center yang berlokasi di lantai satu pelabuhan ini akan berperan sebagai ruang kerja jurnalis berkapasitas 50-60 orang selama acara olah raga internasional ini berlangsung.

“Terima kasih untuk kawan dari Kementerian Perhubungan dan Injourney. Memang sedikit kapasitasnya tapi ini sudah baik sekali,” tuturnya.

Di Media Center ini, awak media disiapkan ruang kerja dengan jaringan internet yang memadai agar pengelolaan pemberitaan bisa lebih cepat. Termasuk juga disediakan siaran pers yang bisa digunakan sebagai tambahan informasi.