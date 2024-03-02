Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kominfo Fasilitasi Jurnalis di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:41 WIB
Kominfo Fasilitasi Jurnalis di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024
Direktur IKPM Kominfo Septriana Tangkary saat media briefing F1 Powerboat Danau Toba 2024 (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Balige, – Kinerja jurnalis atau awak media lokal hingga internasional yang bertugas meliput gelaran F1Powerboat Danau Toba 2024 akan difasilitasi di Media Center di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Fasilitas atas kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama InJourney dan Kementerian Perhubungan ini mulai dibuka 1 Maret 2024.

“Jadi kami menyiapkan Media Center untuk menfasilitasi awak media dalam meliput dan menyebarluaskan informasi positif tentang penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba bekerjasama dengan InJourney di pelabuhan (Balige),” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktur IKPM) Kominfo, Septriana Tangkary di Balige, Jumat (1/3/2024).

Media Center yang berlokasi di lantai satu pelabuhan ini akan berperan sebagai ruang kerja jurnalis berkapasitas 50-60 orang selama acara olah raga internasional ini berlangsung.

“Terima kasih untuk kawan dari Kementerian Perhubungan dan Injourney. Memang sedikit kapasitasnya tapi ini sudah baik sekali,” tuturnya.

Di Media Center ini, awak media disiapkan ruang kerja dengan jaringan internet yang memadai agar pengelolaan pemberitaan bisa lebih cepat. Termasuk juga disediakan siaran pers yang bisa digunakan sebagai tambahan informasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement