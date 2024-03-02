Polda Sumut Berikan Pengamanan Terbaik di F1Powerboat 2024

Balige – Peralatan pengamanan modern berupa alat identifikasi wajah hingga puluhan titik kamera CCTV disiapkan Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) untuk mengamankan gelaran F1Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara.

“Kita menyiapkan alat untuk mengidentifikasi setiap pengunjung yang masuk di dalam venue utama. Jadi itu langsung terkoneksi dengan Divisi Informasi Kepolisian, baik yang ada di Polda (Sumut) maupun yang ada di Mabes Polri,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Balige, Sabtu (2/3/2024).

Peralatan-peralatan tersebut merupakan bagian dari standar pengamanan internasional yang diterapkan Polda Sumut dan Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan dalam balapan adu cepat jet air yang digelar mulai hari ini Sabtu (2/3/2024) hingga esok Minggu (3/3/2024).

Selain itu Polda Sumut menempatkan lebih dari 40 CCTV, baik dari jenis stasioner atau tak bergerak maupun portable di beberapa titik di sekitar venue pelabuhan Balige, Bandara Sisingamangaraja XII, lokasi parkir dan di lokasi-lokasi strategis lainnya.

“Beberapa peralatan-peralatan modern yang kita turunkan semata-mata adalah komitmen dari Polda Sumatra Utara dan Kodam I Bukit Barisan agar event ini terselenggara dengan baik dengan lancar dan aman,” ujarnya.

Tak hanya itu, Polda Sumut juga melengkapi 1.170 personel gabungan TNI-Polri di lapangan dengan sarana penunjang pusat komando (command center) yang berlokasi di mess Pemprov Sumut.