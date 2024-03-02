Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Polda Sumut Berikan Pengamanan Terbaik di F1Powerboat 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |21:17 WIB
Polda Sumut Berikan Pengamanan Terbaik di F1Powerboat 2024
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi bersama Direktur IKPM Kominfo Septriana Tangkary di Media Briefing F1 Powerboat Danau Toba (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Balige – Peralatan pengamanan modern berupa alat identifikasi wajah hingga puluhan titik kamera CCTV disiapkan Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) untuk mengamankan gelaran F1Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara.

“Kita menyiapkan alat untuk mengidentifikasi setiap pengunjung yang masuk di dalam venue utama. Jadi itu langsung terkoneksi dengan Divisi Informasi Kepolisian, baik yang ada di Polda (Sumut) maupun yang ada di Mabes Polri,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Balige, Sabtu (2/3/2024).

Peralatan-peralatan tersebut merupakan bagian dari standar pengamanan internasional yang diterapkan Polda Sumut dan Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan dalam balapan adu cepat jet air yang digelar mulai hari ini Sabtu (2/3/2024) hingga esok Minggu (3/3/2024).

Selain itu Polda Sumut menempatkan lebih dari 40 CCTV, baik dari jenis stasioner atau tak bergerak maupun portable di beberapa titik di sekitar venue pelabuhan Balige, Bandara Sisingamangaraja XII, lokasi parkir dan di lokasi-lokasi strategis lainnya.

“Beberapa peralatan-peralatan modern yang kita turunkan semata-mata adalah komitmen dari Polda Sumatra Utara dan Kodam I Bukit Barisan agar event ini terselenggara dengan baik dengan lancar dan aman,” ujarnya.

Tak hanya itu, Polda Sumut juga melengkapi 1.170 personel gabungan TNI-Polri di lapangan dengan sarana penunjang pusat komando (command center) yang berlokasi di mess Pemprov Sumut. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement