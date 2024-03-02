Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kontak Tembak TNI-Polri dengan KKB di Papua, Kabid Humas: 2 Korban Luka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |10:44 WIB
Kontak Tembak TNI-Polri dengan KKB di Papua, Kabid Humas: 2 Korban Luka
Kombes Ignatius Benny. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kontak tembak terjadi antara aparat gabungan TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Jumat (1/3).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi membenarkan kontak tembak tersebut. Ia mengatakan kontak tembak terjadi pada Jumat (1/3/) sekitar pukul 12.20 WIT di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

“Kejadian kontak tembak berjarak sekitar 130 meter dari Kantor Bupati Intan Jaya, di Kampung Mamba Distrik Sugapa,” kata Benny dalam keterangannya dikutip, Sabtu (2/3/2024).

 BACA JUGA:

Benny menjelaskan kronologis berawal sekira pukul 10.00 WIT terdengar dua kali letusan senjata api laras panjang dari arah depan Kantor Bupati Kabupaten Intan Jaya. Kemudian sekitar pukul 12.20 WIT terjadi Kontak tembak antara KKB wilayah Intan Jaya dengan aparat gabungan TNI-Polri.

“Mendengar bunyi tembakan tersebut, personel gabungan Polres Intan Jaya dan Brimob Satgas Damai Cartenz langsung meresponsnya,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Mengapa KKB Papua Ngotot Minta Merdeka? 

“Dari kejadian kontak tembak tersebut terdapat dua orang terkena tembakan yakni satu personel TNI Raider 330, Prada David yang terkena tembakan di bagian perut bagian samping tembus body vest depan dan satu warga masyarakat bernama Nelon Sani (16) terkena tembakan pada lengan kiri tembus perut,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Intan Jaya, AKBP Afrizal Asri mengatakan saat ini kedua korban telah dievakuasi ke Kabupaten Timika menggunakan helikopter milik TNI.

“Saat ini kedua korban telah dievakuasi ke Kabupaten Timika dengan menggunakan helikopter milik TNI tadi siang sekitar pukul 14.32 wit,” ucap Afrizal.

