HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Lokasi Pembukaan Jalan, Dandim 1715 Sambangi Zona Merah KKB di Yahukimo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |10:32 WIB
Tinjau Lokasi Pembukaan Jalan, Dandim 1715 Sambangi Zona Merah KKB di Yahukimo
Dandim 1715 Sambangi Zona Merah KKB
A
A
A


YAHUKIMO - Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudisty, bersama Forkopimda Yahukimo mendampingi Tim Wasrik Evaluasi (Wasev) TMMD ke-119, meninjau lokasi pembukaan dan pembersihan jalan sepanjang 2.500 meter, pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus), pengobatan gratis, dan pemberian sembako kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dandim 1715/Yahukimo secara langsung memimpin rombongan dalam meninjau lokasi kerja tim TMMD. Diketahui, Yahukimo merupakan zona merah rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program TMMD yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat,” kata Dandim, Sabtu (2/3/2024).

Dikatakan Dandim, pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Kami berkomitmen untuk selalu mendukung program TMMD dan turut serta dalam proses peninjauan untuk memastikan proyek-proyek ini berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dalam peninjauan lokasi TMMD ke-119, Dandim 1715 dan Forkopimda Yahukimo serta Tim Wasev turut berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan yang mereka miliki. Hal ini penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilakukan dapat benar-benar memberikan dampak positif dan relevan bagi masyarakat.

“Selain pembukaan dan pembersihan jalan, Tim TMMD juga akan melaksanakan pembangunan MCK sebagai upaya meningkatkan sanitasi lingkungan. Selain itu, kegiatan pengobatan gratis juga dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

