INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Geger Tanah Bergerak di Bandung Barat, Status Tanggap Darurat 12 Hari

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |17:44 WIB
Geger Tanah Bergerak di Bandung Barat, Status Tanggap Darurat 12 Hari
Dampak pergerakan tanah di Bandung Barat. (Foto: Dok Ist)
BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat tanah bergerak di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama 12 hari ke depan mulai 1 Maret 2024.

Diketahui, Kampung Cigombong mengalami bencana tanah bergerak pada 18 Februari 2024. Hingga kini, pergerakan tanah masih terjadi dan dampaknya makin meluas. Fenomena tersebut juga terekam kamera video hingga viral di media sosial.

Plh Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadianne Adnan mengatakan, pergerakan tanah di kawasan tersebut terjadi setiap menit dan perlu diantisipasi timbunan tanah ke Sungai Cidadap.

"Keamanan kini diperketat untuk masuk ke lokasi bencana siang dan malam karena pergerakan tanah mulai per menit," ucap Anne, Sabtu (2/3/2024).

Anne mengatakan, BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa 50 paket sembako dan 25 dus liter air. Selain itu, BPBD KBB juga telah mendirikan posko kebencanaan dan dapur umum.

Adapun dampak kerusakan dari tanah bergerak ini kini sudah mengakibatkan 3 rumah rusak berat, 8 rumah rusak sedang, dan 36 rumah terancam.

Selain itu, kerusakan juga menimpa bangunan SD Negeri Babakan Talang, satu unit fasilitas umum, dan akses jalan Desa Coigombong-Cihurang.

"Penyebab kejadian hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah tersebut dan permukaan tanah yang labil," ujarnya.

Akibat bencana ini, kata Anne, korban terdampak sebanyak 47 kepala keluarga (KK)/155 jiwa, sedangkan 48 KK/192 jiwa lainnya terpaksa mengungsi.

