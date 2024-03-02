Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Janggal 'Suara Parkir' di Sirekap, Caleg Perindo John Binsar Simalango Desak KPU Buka Data ke Publik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |18:36 WIB
Janggal 'Suara Parkir' di Sirekap, Caleg Perindo John Binsar Simalango Desak KPU Buka Data ke Publik
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3 dari Partai Perindo, John Binsar Simalango mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka data ke publik terkait adanya dugaan suara parkir di dalam aplikasi Sirekap.

Desakan itu disampaikan John Binsar saat mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung untuk melaporkan temuan suara parkir di aplikasi Sirekap, Sabtu (2/3/2024).

"Karena kita tidak punya akses ke dalam, yang punya akses Bawaslu. Jadi saya bergerak sesuai aturan dan sesuai dengan prosedurnya. Saya melaporkan adanya suara parkir ini ke Bawaslu agar Bawaslu meminta kepada KPU untuk membuka history-nya, log datanya karena itu semua pasti masuk, jam berapa itu masuk, siapa petugas yang memasukan suara, parkir kemananya pasti itu semua akan ada datanya," papar John.

John pun meminta, Bawaslu Kota Bandung untuk bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

"Bawaslu harus berani meminta ini kepada KPU bahwa data ini untuk dibuka," tegasnya.

Menurutnya, meskipun Sirekap ini hanyalah alat bantu dalam proses perhitungan suara, namun data yang digunakan adalah data murni dari petugas yang ada di TPS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement