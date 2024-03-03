Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tiba di Mesir, Hamas Akan Bahas Gencatan Senjata Jelang Ramadan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |20:24 WIB
Tiba di Mesir, Hamas Akan Bahas Gencatan Senjata Jelang Ramadan
Bangunan yang hancur di Gaza akibat konflik Hamas-Israel, 2 Maret 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

KAIRO - Delegasi Hamas tiba di Kairo, Mesir pada Minggu, (3/3/2024) untuk melakukan pembicaraan penting mengenai gencatan senjata di Gaza, yang dianggap sebagai potensi rintangan terakhir menuju kesepakatan yang akan menghentikan pertempuran selama enam minggu.

Washington mengatakan kesepakatan gencatan senjata sudah “dipersiapkan”, disetujui oleh Israel dan tinggal menunggu persetujuan dari kelompok militan. Namun pihak-pihak yang bertikai hanya memberikan sedikit informasi mengenai kemajuan yang dicapai.

Setelah delegasi Hamas tiba, seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan itu “belum tercapai”. Sementara itu dari pihak Israel, belum ada konfirmasi resmi bahkan delegasinya hadir.

Salah satu sumber yang mengetahui tentang perundingan tersebut mengatakan bahwa Israel dapat mundur dari pertemuan di Kairo kecuali Hamas terlebih dahulu memberikan daftar lengkap sandera yang masih hidup, sebuah tuntutan yang menurut sumber Palestina sejauh ini ditolak oleh Hamas karena dianggap terlalu dini.

Namun, seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada wartawan: "Jalan menuju gencatan senjata saat ini sangatlah mudah. Dan ada kesepakatan yang sedang dibahas. Ada kesepakatan kerangka kerja."

Kesepakatan ini akan menghasilkan perpanjangan gencatan senjata pertama dalam perang tersebut, yang sejauh ini telah berlangsung selama lima bulan dan hanya jeda selama seminggu pada November. Puluhan sandera yang ditahan oleh militan akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

      
