Caleg Perindo Krets Mamondole Alami Pengurangan Suara di Sirekap

JAKARTA - Caleg DPR RI dari Partai Perindo dapil Sulawesi Utara (Sulut), Krets Mamondole mengalami penurunan jumlah suara di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Menurutnya, terdapat perbedaan anatara formulir C1 TPS dengan yang tercatat di Sirekap.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 01 Desa/Keluraham Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, ia mengantongi 16 suara.

"Ketika di C1 yang sudah diupdload di websitenya KPU khususnya untuk TPS yang itu (TPS 01 Tiwoho) itu sudah muncul dan di sana dinyatakan 0 suara," kata Krets saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (4/3/2024).

Mendapati hal tersebut, ia pun kemudian meminta keterangan dari salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat.

Kemudian, Krets menyebutkan ditunjukkan formulir C1 hasil pleno. Data tersebut menunjukkan, di TPS 01 dan 02 Tiwoho, dirinya mendapatkan perolehan 16 dan 53 suara.

"Cuma di Sirekap KPU kosong, di TPS 2 kosong, TPS 1 kosong," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Sirekap pada Senin (4/3/2024) pukul 18.59 WIB, perolehan suara Partai Perindo beserta caleg DPR RI Dapil Sulut di TPS 01 Tiwoho, menunjukkan tidak ada perolehan suara yang masuk alias nol.

Untuk TPS 03 di lokasi yang sama, Partai Perindo mengantongi total 47 suara yang secara rinci, Efrain Yerry Tawalujan 2, Krets Mamondole 42, Meiva Lintang 1, dan suara partai 2.