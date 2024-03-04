Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Krets Mamondole Alami Pengurangan Suara di Sirekap

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:33 WIB
Caleg Perindo Krets Mamondole Alami Pengurangan Suara di Sirekap
Caleg Perindo Krets Mamondole (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI dari Partai Perindo dapil Sulawesi Utara (Sulut), Krets Mamondole mengalami penurunan jumlah suara di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Menurutnya, terdapat perbedaan anatara formulir C1 TPS dengan yang tercatat di Sirekap.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 01 Desa/Keluraham Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, ia mengantongi 16 suara.

"Ketika di C1 yang sudah diupdload di websitenya KPU khususnya untuk TPS yang itu (TPS 01 Tiwoho) itu sudah muncul dan di sana dinyatakan 0 suara," kata Krets saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (4/3/2024).

Mendapati hal tersebut, ia pun kemudian meminta keterangan dari salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat.

Kemudian, Krets menyebutkan ditunjukkan formulir C1 hasil pleno. Data tersebut menunjukkan, di TPS 01 dan 02 Tiwoho, dirinya mendapatkan perolehan 16 dan 53 suara.

"Cuma di Sirekap KPU kosong, di TPS 2 kosong, TPS 1 kosong," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Sirekap pada Senin (4/3/2024) pukul 18.59 WIB, perolehan suara Partai Perindo beserta caleg DPR RI Dapil Sulut di TPS 01 Tiwoho, menunjukkan tidak ada perolehan suara yang masuk alias nol.

Untuk TPS 03 di lokasi yang sama, Partai Perindo mengantongi total 47 suara yang secara rinci, Efrain Yerry Tawalujan 2, Krets Mamondole 42, Meiva Lintang 1, dan suara partai 2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/525/2855630/sosialisasikan-koperasi-perindo-di-cimahi-bacaleg-ratusan-warga-langsung-bergabung-FTaRz6CXxj.jpg
Sosialisasikan Koperasi Perindo di Cimahi, Bacaleg: Ratusan Warga Langsung Bergabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/337/2847318/bmkg-imbau-cek-ulang-arah-kiblat-abdul-khaliq-perlu-perhatian-bersama-pGJVJ8Opgt.jpg
BMKG Imbau Cek Ulang Arah Kiblat, Abdul Khaliq: Perlu Perhatian Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/512/2841829/partai-perindo-berikan-bantuan-gerobak-sepeda-ke-pedagang-kecil-di-purwokerto-nonatQIuFl.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan Gerobak Sepeda ke Pedagang Kecil di Purwokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/340/2811316/dpw-perindo-sulteng-telah-setorkan-nama-dcs-bacaleg-ke-seluruh-dpd-u2ETbZ3Uy5.JPG
DPW Perindo Sulteng Telah Setorkan Nama DCS Bacaleg ke Seluruh DPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/338/2808985/program-peduli-umkm-ratusan-gerobak-perindo-tersebar-di-dki-jakarta-xpQ0dbfMJm.jpg
Program Peduli UMKM, Ratusan Gerobak Perindo Tersebar di DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/13/525/1715004/marilah-berjuang-bersama-partai-perindo-untuk-menjadikan-masyarakat-indonesia-sejahtera-QyX5xKDUqB.jpg
"Marilah Berjuang Bersama Partai Perindo untuk Menjadikan Masyarakat Indonesia Sejahtera"
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement