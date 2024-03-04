Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Banjir, Tiga Desa di Muarojambi Terancam Terisolir

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:40 WIB
Diterjang Banjir, Tiga Desa di Muarojambi Terancam Terisolir
Banjir di Batanghari. (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Meluasnya banjir dari Sungai Batanghari mengakibatkan tiga desa di wilayah Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Jambi, terancam terisolir.

Betapa tidak, salah satu jalan utama di desa tersebut putus setelah diterjang derasnya arus Sungai Batanghari.

Dampaknya, ratusan warga di tiga desa tersebut sulit beraktivitas. Bahkan, warga harus menambah biaya tambahan bila ingin beraktivitas.

 BACA JUGA:

Selain harus menyewa ketek (perahu) untuk menyeberang jalan, warga harus merogoh kocek lagi untuk sewa parkir yang disediakan pemilik rumah.

Salah seorang warga, Rasman mengatakan, ketiga desa yang terancam terisolir, yakni Desa Rukam, Desa Sekarang dan Desa Dusun Mudo.

"Banjir ini sudah ketiga kalinya sejak dua bulan musim hujan. Namun, baru kali ini terjadi jalan putus. Jadi warga sangat terisolir," ungkapnya, Senin (4/3/2024).

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, warga juga mengeluh dalam menghadapi kondisi banjir. Disamping rumahnya terendam banjir, warga harus memiliki biaya ekstra untuk melakukan aktivitas sehari-harinya.

"Akibat jalan ini, biaya aktivitas jadi bertambah, seperti biaya naik ketek (perahu), biaya parkir penitipan motor. Sewa per malamnya 5.000 dan ada yang 10.000," tutur Rasman.

Dirinya berharap, pihak pemerintah segera memperbaiki jalan yang putus sesegera mungkin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Batanghari Desa Terisolir Banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement