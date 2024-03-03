Banjir Lahar Gunung Semeru Terjang 4 Truk Tambang Pasir

LUMAJANG - Material banjir lahar hujan Gunung Semeru berupa pasir dan bebatuan menerjang empat truk tambang pasir di aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pada Minggu (3/3/2024) sore.

Dua truk yang berada di tengah sungai bahkan terguling karena derasnya terjangan arus banjir. Keempat truk ini awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai menaikan muatan pasir.

Namun, karena banyaknya truk yang antre untuk menyeberang, truk yang berada di barisan terakhir akhirnya diterjang derasnya banjir lahar.

Beruntung keempat sopir bergegas keluar dari kabin truk dan menyelamatkan diri ke seberang sungai hingga tidak sampai mengakibatkan korban.

"Yang terjebak ada 4. Itu yang depan itu pas macet. Tadinya ada 30, berhubung ada informasi dulu jadi semuanya bisa kabur (menyelamatkan diri," ujar salah seorang warga, Wakidi.

Sementara itu, banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

(Arief Setyadi )