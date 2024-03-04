Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gawat! Kasus DBD di Jatim Meningkat hingga 3.638 Kasus

Lukman Hakim , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |09:44 WIB
Gawat! Kasus DBD di Jatim Meningkat hingga 3.638 Kasus
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mencatat, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jatim dari bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari 2024, telah mencapai 3.638 kasus. 

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengimbau masyarakat menggalakkan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). “Dengan mengaktifkan kembali gerakan PSN ini, harapannya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga untuk memberantas DBD bisa ditingkatkan," katanya, Senin (4/3/2024).

Langkah selanjutnya, kata dia, adalah menyingkirkan atau memanfaatkan serta mendaur ulang barang bekas seperti ban bekas, botol plastik, kaleng bekas. Kemudian menghindari gigitan nyamuk.

"Bisa dengan menanam pohon pengusir nyamuk, memakai kelambu, anti nyamuk serta memberikan larvasida. Memelihara ikan pemakan jentik, memasang ovitrap/larvitrap/mosquitotrap," jelasnya.

Adhy menekankan bahwa upaya pemberantasan DBD tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Untuk itu, ia juga berharap besar agar sosialisasi oleh tenaga kesehatan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bisa lebih digaungkan.

"Bisa juga berkolaborasi dengan RT/RW, TP-PKK hingga Karang Taruna untuk menggalakkan Gerakan PSN hingga ke rumah-rumah," ujarnya. 

