HOME NEWS NUSANTARA

5 Caleg dari Dapil Kalsel 2 Berpotensi Lolos ke Senayan, Ada Mantan Dandim Tanah Bumbu

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |22:03 WIB
5 Caleg dari Dapil Kalsel 2 Berpotensi Lolos ke Senayan, Ada Mantan Dandim Tanah Bumbu
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BANJARMASIN - KPUD Kalsel mulai rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat provinsi pada Rabu 6 Maret 2024 besok. Menjelang pleno tersebut, perolehan suara calon legislatif DPR RI yang bakal terpilih sudah terlihat jelas dari Dapil Kalsel 2.

Sebanyak lima nama caleg yang berpotensi lolos ke Senayan lantaran mendapatkan hasil yang signifikan.

Kelimanya di antaranya Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Endang Agustina menempati perolehan suara terbanyak yakni 278.007 suara. Posisinya dibayang-bayangi oleh politisi Paftai Golkar, Hasnuryadi Sulaiman dengan perolehan 167.627 suara.

Di posisi ketiga caleg Partai Gerindra Mariana dengan perolehan 134.747 suara. Kemudian ada nama H. Rahmat Trianto dari Partai Nasdem dengan perolehan 127.564 suara. Rahmat Trianto diketahui merupakan mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) Tanah Bumbu.

Sementara di posisi ke lima caleg jadi Sudian Noor dari PAN dengan perolehan 92.669 suara.

Data tersebut berdasarkan jumlah suara dari 6.092 TPS (100 persen) serta rekapitulasi suara (Model D. Hasil Kecamatan-DPR) dari 55 kecamatan dan rekapitulasi suara (Model D. Hasil Kabko-DPR) dari 5 Kabupaten/Kota.

Halaman:
1 2
      
