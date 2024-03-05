Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Keributan Diduga Antar Mahasiswa di Malang Terekam CCTV

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:55 WIB
Heboh! Keributan Diduga Antar Mahasiswa di Malang Terekam CCTV
Keributan diduga antara mahasiswa terekam CCTV (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Keributan diduga antar mahasiswa pecah di Kota Malang. Keributan terjadi terjadi di Jalan Bunga Vinolia, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Aksi keributan ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang beredar, peristiwa ini terjadi pada Selasa (5/3/2024) dini hari, sekira pukul 00.13 WIB. Terlihat dari video yang beredar tampak para pemuda tengah terlibat keributan dengan sejumlah orang.

Dari rekaman video yang diterima, mereka tampak saling berlari di antara jalanan sempit di wilayah permukiman padat penduduk di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tampak di rekaman video itu, dua kelompok pemuda saling kejar mengejar dan terlibat keributan.

Kapolsek Lowokwaru Kompol Anton Widodo membenarkan adanya dugaan keributan yang terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Polisi yang menerima laporan dari warga, mengamankan kamera CCTV.

"Iya benar, kejadiannya pagi tadi (dini hari), awalnya warga melapor adanya keributan. Petugas kemudian datang ke lokasi. Dan peristiwa itu terekam CCTV milik warga," ucap Anton Widodo, ditemui wartawan di lokasi kejadian, pada Selasa siang (5/3/2024).

Anton mengatakan, warga merasa terganggu karena sekelompok pemuda tersebut berteriak-teriak dan berlarian di jalanan sambil mengejar seorang pemuda. Satu orang yang diduga tengah berselisih kemudian meminta perlindungan warga.

"Mereka ribut, lari ke jalanan sambil teriak-teriak.Anak yang dikejar lari ke rumah warga diselamatkan warga," ucapnya.

Dirinya mengaku, sejumlah orang sempat dibawa ke Polsek Lowokwaru, untuk dimintai keterangan. Petugas yang menerima aduan warga langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Ada 8 orang kita bawa ke polsek, untuk dimintai keterangan. Mereka adalah mahasiswa di sebuah sekolah tinggi tak jauh dari lokasi kejadian," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Terekam CCTV keributan Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement