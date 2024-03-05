Heboh! Keributan Diduga Antar Mahasiswa di Malang Terekam CCTV

MALANG - Keributan diduga antar mahasiswa pecah di Kota Malang. Keributan terjadi terjadi di Jalan Bunga Vinolia, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Aksi keributan ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang beredar, peristiwa ini terjadi pada Selasa (5/3/2024) dini hari, sekira pukul 00.13 WIB. Terlihat dari video yang beredar tampak para pemuda tengah terlibat keributan dengan sejumlah orang.

Dari rekaman video yang diterima, mereka tampak saling berlari di antara jalanan sempit di wilayah permukiman padat penduduk di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tampak di rekaman video itu, dua kelompok pemuda saling kejar mengejar dan terlibat keributan.

Kapolsek Lowokwaru Kompol Anton Widodo membenarkan adanya dugaan keributan yang terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Polisi yang menerima laporan dari warga, mengamankan kamera CCTV.

"Iya benar, kejadiannya pagi tadi (dini hari), awalnya warga melapor adanya keributan. Petugas kemudian datang ke lokasi. Dan peristiwa itu terekam CCTV milik warga," ucap Anton Widodo, ditemui wartawan di lokasi kejadian, pada Selasa siang (5/3/2024).

Anton mengatakan, warga merasa terganggu karena sekelompok pemuda tersebut berteriak-teriak dan berlarian di jalanan sambil mengejar seorang pemuda. Satu orang yang diduga tengah berselisih kemudian meminta perlindungan warga.

"Mereka ribut, lari ke jalanan sambil teriak-teriak.Anak yang dikejar lari ke rumah warga diselamatkan warga," ucapnya.

Dirinya mengaku, sejumlah orang sempat dibawa ke Polsek Lowokwaru, untuk dimintai keterangan. Petugas yang menerima aduan warga langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Ada 8 orang kita bawa ke polsek, untuk dimintai keterangan. Mereka adalah mahasiswa di sebuah sekolah tinggi tak jauh dari lokasi kejadian," kata dia.