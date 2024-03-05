Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Bentrok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:36 WIB
Kronologi Bentrok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bentrok mahasiswa Univeristas Lamoung (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Polisi mengungkap kronologi peristiwa bentrok antar kelompok di Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang terjadi Senin 4 Maret 2024, malam.

Kapolsek Kedaton Kompol Try Maradona mengatakan, peristiwa itu berawal sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu kedua kelompok mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan organisasi.

"Jadi awalnya ada satu kelompok diduga meneriaki kelompok lain, sehingga kelompok yang diteriaki ini menegur," ujar Try, Selasa (5/3/2024).

Try melanjutkan, lantaran tak terima ditegur, akhirnya terjadi keributan hingga aksi saling pukul antara kedua kelompok tersebut.

"Karena tidak terima, terjadi keributan dan terjadi saling pukul dan saling lempar antara kedua kelompok itu," kata Try.

Menurut Try, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi perdamaian, yang dihadiri Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dosen dan sejumlah mahasiswa yang mengetahui kejadian tersebut.

"Hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat tidak mengulangi keributan di lingkungan kampus, keduanya sepakat untuk tidak saling menuntut secara hukum," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038182/kelompok-hercules-terlibat-bentrokan-di-jakbar-2-orang-terluka-terkena-sajam-fYgKnvEydx.jpg
Kelompok Hercules Terlibat Bentrokan di Jakbar, 2 Orang Terluka Terkena Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037633/viral-warga-cegat-rombongan-pendekar-psht-di-jakbar-nyaris-bentrok-gegara-geber-knalpot-srFZkujn6G.jpg
Viral! Warga Cegat Rombongan Pendekar PSHT di Jakbar, Nyaris Bentrok Gegara Geber Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025957/dilarang-beribadah-dua-kelompok-jemaat-gereja-bentrok-di-cawang-L6cHN93Bxi.jpg
Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat Gereja Bentrok di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023179/bentrok-dua-ormas-di-tb-simatupang-satu-orang-kena-7-luka-tusuk-jPs0ftszUJ.jpg
Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013742/suporter-bola-bentrok-di-puncak-bogor-1-orang-terluka-B3fREtHoDc.jpg
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/525/3012489/ricuh-karnaval-di-kadudampit-sukabumi-2-kelompok-pemuda-saling-serang-gegara-knalpot-brong-udrdcfHPac.jpg
Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement