HOME NEWS JATIM

Pesta Miras Jadi Penyebab Keributan Mahasiswa di Malang Terekam CCTV

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:39 WIB
Pesta Miras Jadi Penyebab Keributan Mahasiswa di Malang Terekam CCTV
Keributan mahasiswa di Malang terjadi usai pesta miras (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Dugaan keributan antar mahasiswa dan pemuda yang terjadi di Kota Malang, disebabkan akibat pesta minuman keras (miras). Pesta miras itu dilakukan di sebuah rumah kos tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Bunga Vinolia, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo menjelaskan, pasca adanya laporan dari warga, pihaknya bersama Muspika Lowokwaru, Lurah Jatimulyo, perangkat lingkungan setempat, Selasa siang (5/3/2024), langsung mendatangi lokasi rumah yang disebut menjadi awal mula pesta miras

"Jadi yang ribut itu dengan temannya sendiri bukan dengan warga. Mereka sebelumnya minum-minuman keras di tempat kosnya. Karena ada salah satu dari mereka selesai ujian skripsi," ujar Anton ditemui di lokasi, Selasa siang.

Dirinya menambahkan, bila ada salah satu mahasiswa di rumah kos mengundang teman-temannya, yang bukan penghuni kos. Kemudian mereka menggelar pesta miras, hingga berujung perselisihan, dan terjadi keributan.

"Jadi ada yang ngajak teman-teman dari luar, mereka kemudian minum-minum dan terjadi perselisihan. Sampai ada keributan dan pengejaran yang terekam CCTV itu," terang Anton.

Pasca kejadian tersebut, delapan orang mahasiswa sempat diamankan ke Mapolsek Lowokwaru. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang ini dimintai keterangan oleh polisi pasca peristiwa keributan itu. Dari delapan orang itu, enam di antaranya ternyata terlibat keributan langsung pada Selasa dini hari pukul 00.15 WIB.

"Delapan orang yang kita bawa ke polsek, untuk dimintai keterangan, ada enam yang terlibat. Siang ini sudah kami berikan pembinaan kepada mereka," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
