Gus Samsudin Untung Rp100 Juta Per Bulan dari Produksi Konten

SURABAYA - Tersangka konten sesat tukar pasangan, Gus Samsudin meraup untung besar dari konten-konten video yang diproduksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Samsudin memperoleh pendapatan rerata Rp100 juta per bulan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur (Jatim), Kombes Dirmanto mengatakan, total pendapatan itu didapat dari seluruh konten yang dibuat. Meski begitu, jumlah paling besar berasal dari konten tukar pasangan.

Selain karena subscriber banyak, konten sesat tukar pasangan juga paling banyak dilihat orang. "Ramai yang menonton karena jadi polemik," katanya, Selasa (5/3/2024).

Keuntungan besar ini pula yang membuat Samsudin rajin memproduksi konten video. Ironisnya, untuk tujuan viral, Samsudin memproduksi konten video kontroversial.

Alasan lainnya, Samsudin juga berharap semakin terkenal, sehingga praktik pengobatannya di Blitar semakin laris. Kendati demikian, polisi masih mendalami kemungkinan adanya unsur penistaan agama dalam kasus tersebut.