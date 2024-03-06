Apakah Korea Utara Mendukung Israel?

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) diketahui telah terlibat dalam beberapa konflik militer di Timur Tengah, termasuk Perang Yom Kippur di Mesir. Mereka mengirim pilot dan personel ke Mesir untuk membantu dalam pertempuran melawan Israel.

Mengutip sumber lain, dalam pertempuran udara terakhir di Mesir, pesawat tempur Korut terlibat dalam pertempuran dengan pesawat tempur Israel. Dalam pertempuran ini, pesawat tempur Korut ditembak jatuh oleh Israel.

Bertahun-tahun lamanya, Korut telah memasok teknologi rudal dan senjata ke negara-negara tetangga Israel. Mereka juga diketahui bekerja sama dengan Suriah dalam pengembangan senjata nuklir dan kimia.

Bahkan Israel juga telah melakukan serangan udara terhadap target di Suriah yang melibatkan kematian warga Korea Utara yang membantu dalam program senjata nuklir.

Lantas, bagaimanakah relasi antara Korut dan Israel, terutama pada isu peperangan yang tengah marak terjadi di Gaza? Apakah Korut mendukung Israel secara penuh?

Secara resmi, Israel dan Korut tidak memiliki hubungan diplomatik. Melansir NK News, Israel dan Korut bermusuhan. Diketahui Korut tidak mengakui Israel, bahkan mengkritiknya sebagai "alat kekuasaan imperialis" Amerika Serikat (AS).

Sejak 1988, Korut mengakui Palestina atas Israel, kecuali bagian Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, yang diakui sebagai wilayah Suriah. Israel menganggap rudal sebagai ancaman besar terhadap keamanan global. Beberapa kali Korut menanggapinya dengan ancaman akan menghukum Israel.