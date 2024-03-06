Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Berawal dari Halo Dek, Polisi Gadungan Tipu Gadis Bandung Ratusan Juta Rupiah

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:12 WIB
Berawal dari Halo Dek, Polisi Gadungan Tipu Gadis Bandung Ratusan Juta Rupiah
Polisi gadungan ditangkap polisi (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - David Heydar Pratama (26), pria asal Palembang ditangkap polisi gegara mengaku anggota Polri dan menipu gadis Bandung hingga ratusan juta rupiah.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan bahwa dalam aksinya, tersangka David, mengaku polisi bernama Antonius Felix Rompas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertugas di Divisi Biro Oprasional dan Pembinaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dia lantas mencari mangsa di aplikasi pencari jodoh, hingga berlanjut ke aplikasi chatting yang kerap di media sosial (medsos) bermodus "halo dek".

Di aplikasi ini, tersangka David berkenalan dengan korban NRS, warga Kabupaten Bandung pada Desember 2023. Lewat aplikasi itu, tersangka dan korban semakin akrab hingga percakapan berlanjut ke WhatsApp. Kemudian mereka berpacaran. Korban dan pelaku sering bertemu. Pelaku berjanji akan menikahi korban.

"Selama berpacaran, tersangka meminjam uang korban. Pertama Rp40 juta dengan alasan ada masalah sehingga harus menjalani sidang kode etik. Selanjutnya, pelaku kembali meminta uang Rp90 juta dan beberapa kali permintaan lain. Korban terpaksa menggadaikan BPKB mobilnya untuk memenuhi permintaan pelaku. Total kerugian korban mencapai Rp165 juta," kata Kapolrestabes Bandung didampingi Kapolsek Regol AKP Aji Riznaldi Nugroho dalam konferensi pers di Mapolsek Regol, Rabu (6/3/2024).

Setelah mendapatkan uang korban, ujar Kombes Pol Budi Sartono, pelaku tak bisa dihubungi. Akhirnya, korban NRS melapor ke Polsek Regol pada Senin 4 Maret 2024. Setelah menerima laporan, penyidik Unit Reskrim Polsek Regol memburu pelaku.

"Pelaku berhasil ditangkap di tempat kos di Jalan Kanayakan, Dago, Kota Bandung pada Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB," ujar Kombes Pol Budi Sartono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/22/525/2381910/jadi-polisi-gadungan-3-pria-ini-rampas-hp-dan-motor-orang-GquJuqmRnQ.jpg
Jadi Polisi Gadungan, 3 Pria Ini Rampas HP dan Motor Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/14/525/2293779/puluhan-kali-beraksi-polisi-gadungan-ini-kerap-sasar-pelajar-w4yQI97I2s.jpg
Puluhan Kali Beraksi, Polisi Gadungan Ini Kerap Sasar Pelajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/18/525/1594409/trio-polisi-gadungan-beraksi-culik-peras-warga-kampung-KLSseFvzZe.jpg
Trio Polisi Gadungan Beraksi, Culik & Peras Warga Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/11/525/1588468/peras-warga-wartawan-dan-polisi-gadungan-diringkus-polisi-Jc0QCFv1Xr.jpg
Peras Warga, Wartawan dan Polisi Gadungan Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/11/525/1486975/ngaku-polisi-adi-todongkan-pistol-kepada-warga-irup1sJ57H.jpg
Ngaku Polisi, Adi Todongkan Pistol Kepada Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/20/525/1393082/polisi-bekuk-perwira-polisi-gadungan-di-sukabumi-bGrlEY5HB2.jpg
Polisi Bekuk Perwira Polisi Gadungan di Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement