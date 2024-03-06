Berawal dari Halo Dek, Polisi Gadungan Tipu Gadis Bandung Ratusan Juta Rupiah

BANDUNG - David Heydar Pratama (26), pria asal Palembang ditangkap polisi gegara mengaku anggota Polri dan menipu gadis Bandung hingga ratusan juta rupiah.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan bahwa dalam aksinya, tersangka David, mengaku polisi bernama Antonius Felix Rompas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertugas di Divisi Biro Oprasional dan Pembinaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dia lantas mencari mangsa di aplikasi pencari jodoh, hingga berlanjut ke aplikasi chatting yang kerap di media sosial (medsos) bermodus "halo dek".

Di aplikasi ini, tersangka David berkenalan dengan korban NRS, warga Kabupaten Bandung pada Desember 2023. Lewat aplikasi itu, tersangka dan korban semakin akrab hingga percakapan berlanjut ke WhatsApp. Kemudian mereka berpacaran. Korban dan pelaku sering bertemu. Pelaku berjanji akan menikahi korban.

"Selama berpacaran, tersangka meminjam uang korban. Pertama Rp40 juta dengan alasan ada masalah sehingga harus menjalani sidang kode etik. Selanjutnya, pelaku kembali meminta uang Rp90 juta dan beberapa kali permintaan lain. Korban terpaksa menggadaikan BPKB mobilnya untuk memenuhi permintaan pelaku. Total kerugian korban mencapai Rp165 juta," kata Kapolrestabes Bandung didampingi Kapolsek Regol AKP Aji Riznaldi Nugroho dalam konferensi pers di Mapolsek Regol, Rabu (6/3/2024).

Setelah mendapatkan uang korban, ujar Kombes Pol Budi Sartono, pelaku tak bisa dihubungi. Akhirnya, korban NRS melapor ke Polsek Regol pada Senin 4 Maret 2024. Setelah menerima laporan, penyidik Unit Reskrim Polsek Regol memburu pelaku.

"Pelaku berhasil ditangkap di tempat kos di Jalan Kanayakan, Dago, Kota Bandung pada Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB," ujar Kombes Pol Budi Sartono.