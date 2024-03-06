Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Siswa SD di Indramayu Jadi Korban Bullying, Ditelanjangi hingga Ditendang Teman Sekelasnya

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:22 WIB
Viral Siswa SD di Indramayu Jadi Korban <i>Bullying</i>, Ditelanjangi hingga Ditendang Teman Sekelasnya
Siswa SD jadi korban bullying teman sekelasnya (Foto: tangkapan layar)
INDRAMAYU - Viral di media sosial (medsos) video siswa SD di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, jadi korban bullying atau perundungan. Pelakunya adalah teman sekelasnya sendiri.

Dalam rekaman video yang beredar itu, korban ditelanjangi lalu ditendang oleh pelaku.

Usai puas merundung korban sembari tertawa, para pelaku akhirnya memberikan celana milik korban. Kemudian, baju milik korban oleh para pelaku disiram air hingga basah.

Di akhir video, tampak korban yang diketahui berinisial HA (12) sudah pasrah, ia lalu mengambil baju miliknya yang ada di lantai dengan kondisi sudah basah.

Belakangan diketahui, korban dan pelaku bullying ini merupakan siswa kelas 5 SDN 3 Karangsong, Kecamatan Indramayu.

Kejadian itu terjadi pada Sabtu 24 Februari 2024 saat jam pelajaran olahraga sedang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB.

Adapun lokasi bullying itu tidak terjadi di sekolah, melainkan di sebuah ruang madrasah atau MDTA yang berada di dekat sekolah. Sementara, aksi bullying tersebut direkam oleh salah satu pelaku.

