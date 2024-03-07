10 Juta Orang Cari Pengobatan untuk Penyakit Terkait Polusi pada 2023

10 juta orang cari pengobatan untuk penyakit yang terkait dengan polusi pada 2023 (Foto: Unsplash)

THAILAND – Lebih dari 10 juta warga Thailand mencari pengobatan untuk penyakit yang terkait dengan polusi udara pada 2023.

Data dari Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) muncul ketika kualitas udara di Thailand memburuk.

Kebakaran lahan pertanian dan hutan yang meluas, terutama di bagian utara negara ini, sering kali menimbulkan kabut asap yang berbahaya di awal tahun.

Awal 2024 telah terjadi lonjakan kasus penyakit terkait polusi dibandingkan tahun sebelumnya.

AFP melaporkan dari 1,3 juta pada sembilan minggu pertama 2023, jumlah orang yang mencari pengobatan untuk penyakit terkait polusi meningkat menjadi 1,6 juta pada awal 2024. Thailand memiliki populasi sekitar 72 juta jiwa.

Kasus-kasus tersebut mencakup mereka yang memiliki kondisi kronis seperti kanker paru-paru, bronkitis, asma, dan penyakit jantung.

“Thailand harus memprioritaskan dampak PM2.5 terhadap kesehatan masyarakat,” kata NESDC.

PM 2.5 mengacu pada tingkat partikel kecil dan berbahaya dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat memasuki aliran darah melalui paru-paru.

Paparan polutan mikro ini dapat menyebabkan rasa terbakar dan gatal pada mata dan kulit, serta batuk dan dada terasa sesak.

Gejala-gejala ini mungkin lebih parah pada mereka yang sudah mempunyai penyakit jantung atau paru-paru sebelumnya.