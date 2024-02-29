Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Thailand Akan Larang Ganja untuk Rekreasi pada Akhir Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:53 WIB
Thailand Akan Larang Ganja untuk Rekreasi pada Akhir Tahun
Thailand akan larang ganja untuk rekreasi pad akhir tahun (Foto: Reuters)
BANGKOK - Thailand akan melarang penggunaan ganja untuk rekreasi pada akhir tahun ini, namun tetap mengizinkan penggunaannya untuk tujuan medis.

“Tanpa undang-undang yang mengatur ganja, ganja akan disalahgunakan,” kata Menteri Kesehatan Cholnan Srikaew, merujuk secara khusus pada penggunaan rekreasi, dikutip Reuters.

“Penyalahgunaan ganja berdampak negatif pada anak-anak Thailand,” lanjutnya.

Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendekriminalisasi ganja. Awalnya ganja boleh digunakan untuk keperluan pengobatan dan penelitian pada 2018, kemudian untuk penanaman dan konsumsi umum pada 2022.

Langkah ini telah melahirkan industri yang diperkirakan bernilai hingga USD1,2 miliar pada tahun depan, seiring dengan bermunculannya puluhan ribu toko ganja seiring dengan bermunculannya spa, restoran, dan festival bertema ganja.

Kritikus mengatakan peraturan sedikit demi sedikit dikeluarkan secara terburu-buru dan diadopsi dalam waktu seminggu setelah dekriminalisasi.

(Susi Susanti)

      
