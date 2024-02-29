Pengedar Narkoba di Pelalawan Riau Ditangkap, 5 Kilogram Sabu Disita

PEKANBARU - Polres Pelalawan, Riau berhasil mengagalkan peredaran 5 kilogram narkoba jenis sabu. Barang haram tersebut diamankan dari para pengedar.

Kepolres Pelalawan AKBP Suwinto menyebutkan, empat dari lima pelaku merupakan warga Kota Pekanbaru, Riau. Mereka adalah MA (37), HGS (35), MT (35), dan MM (38). Sedangkan satu pelaku warga Kabupaten Pelalawan, HB (47).

"Mereka diamankan dari berbagai lokasi," kata Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto Rabu (28/2/2024).

Pengungkapan ini setelah pihak kepolisian mendapat informasi kalau akan ada transaksi narkoba di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Berdasarkan informasi tersebut, tim Satres Narkoba Polres Pelalawan melakukan pengintaian.

Kemudian tim yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Pelalawan Iptu Ferlanda Oktora bergerak ke Jalan Bhakti Praja Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci.

"Kemudian tim berhasil mengamankan tersangka HB dan ditemukan paket sabu. Dari pengakuan HB, bahwa barang terlarang itu didapat dari tersangka MA dan HGS," imbuhnya.