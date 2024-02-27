Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi, Sidang Vonis Mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan Ditunda

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:38 WIB
Lagi, Sidang Vonis Mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan Ditunda
Sidang mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan Andri Gustami (Foto: Ira Widyanti)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Untuk kedua kalinya, sidang pembacaan putusan terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, Andri Gustami kembali ditunda majelis hakim.

Ditundanya kembali pembacaan vonis Andri Gustami yang merupakan kurir spesial dalam jaringan narkoba internasional Fredy Pratama ini lantaran hakim masih belum siap.

Adapun alasan belum siapnya vonis Andri Gustami itu dibacakan karena hakim masih harus bermusyawarah terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Bandarlampung, Selasa (27/2/2024).

"Hakim belum sampai kepada kata mufakat untuk menjatuhkan putusan pada hari ini," ujar Lingga Setiawan.

Oleh karena itu, kata Lingga, pihaknya bersama dua anggota majelis hakim lainnya masih akan melanjutkan musyawarah terlebih dahulu.

"Majelis hakim akan melanjutkan musyawarah, kita akan putus (vonis) hari Kamis tanggal 29 Februari 2024," kata dia.

Sebelumnya, pembacaan vonis terhadap Andri Gustami juga ditunda pada Rabu 21 Februari lalu. Penundaan itu dengan alasan hakim masih bermusyawarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement