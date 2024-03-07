18 Pemburu Jamur Truffle di Gurun Suriah Tewas dalam Serangan yang Diduga Dilakukan ISIS

18 pemburu jamur truffle di gurun Suriah tewas dalam serangan yang diduga dilakukan ISIS (Foto: AFP)

SURIAH - Setidaknya 18 orang yang mencari truffle di gurun Suriah telah dibunuh oleh orang-orang yang diduga anggota kelompok Negara Islam (ISIS).

Menurut kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, lebih dari 50 orang lainnya hilang setelah serangan di provinsi timur Deir al-Zour.

TV Al-Mayadeen yang pro-Suriah mengatakan sedikitnya 47 orang tewas. Kantor berita Kurdish North Press melaporkan bahwa sekitar 40 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengutip sumbernya yang mengkonfirmasi bahwa 18 orang, termasuk empat anggota Pasukan Pertahanan Nasional (NDF) paramiliter pro-pemerintah, tewas dalam serangan pada Rabu (6/3/2024).

Orang-orang bersenjata yang diyakini berasal dari ISIS melepaskan tembakan ke arah kelompok pemburu truffle di Kobajib, sebuah daerah gurun di selatan provinsi Deir al-Zour.

Hal ini memicu bentrokan antara pria bersenjata dan pejuang NDF yang mengawasi perburuan truffle di daerah tersebut, yang menyebabkan 12 kendaraan dibakar.

North Press, yang beroperasi di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi, mengutip kerabat beberapa pemburu truffle dan sumber medis yang mengatakan bahwa 40 warga sipil tewas bersama empat pejuang NDF.

Laporan itu juga mengatakan serangan itu diyakini dilakukan oleh ISIS, meski belum ada klaim langsung dari kelompok tersebut.

ISIS pernah menguasai wilayah seluas 88.000 km persegi (34.000 mil persegi) yang membentang dari Suriah barat hingga Irak timur dan menerapkan pemerintahan brutalnya terhadap hampir delapan juta orang.