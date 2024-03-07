Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Boneka Barbie Ultah ke-65 Tahun, Dirayakan dengan 35 Warna Kulit hingga 97 Gaya Rambut

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:04 WIB
Boneka Barbie Ultah ke-65 Tahun, Dirayakan dengan 35 Warna Kulit hingga 97 Gaya Rambut
Boneka Barbie ultah ke-65 tahun, dirayakan dengan 35 warna kulit hingga 97 gaya ranbut (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Di usianya yang ke-65 tahun, Barbie tidak menunjukkan tanda-tanda akan pensiun dari 250 pekerjaannya yang berbeda sebagai boneka plastik dan fantastis dengan ciri khas kaki yang kecil. Boneka ini bisa dibilang telah meninggalkan jejak budaya yang besar di dunia.

Barbie Mattel asli dengan rambut pirang ikoniknya, pakaian renang hitam putih, dan padangan mata miring ke samping, terinspirasi oleh putri pencipta Ruth Handler, Barbara, pada 1959.

Namun, pada 2024, saat Barbie merayakan hari jadinya yang ke-65 tahun, boneka-boneka tersebut diproduksi dalam beragam warna, tekstur rambut, bentuk tubuh, dan banyak lagi.

"Barbie dulunya merupakan cerminan kecantikan yang lebih unik dan lebih bersifat satu dimensi. Saat ini, ada banyak Barbie, dan kita punya banyak pandangan tentang merek tersebut," kata Wakil presiden eksekutif dan kepala merek Mattel, Lisa McKnight, kepada Reuters di Pusat Desain Mattel di Los Angeles.

Barbie hadir dalam 35 warna kulit, 97 gaya rambut, dan sembilan tipe tubuh, termasuk boneka berkursi roda, Down Syndrome, vitiligo dan ukuran plus serta boneka netral gender.

Boneka tersebut juga menjadi ikon fesyen yang baru-baru ini menginspirasi Barbiecore dan membantu banyak penata rambut dan perancang pakaian terkenal, seperti Karl Lagerfeld, memulai kariernya.

Menambah evolusi merek, kesuksesan komersial film Barbie 8 kali nominasi Oscar 2023 yang disutradarai oleh Greta Gerwig, dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling menambah kedalaman emosional baru pada boneka tersebut.

Namun, kemajuan ini tidak terjadi dalam semalam.

“Saya sangat bersyukur saya tidak tumbuh bersama Barbie,” kata aktivis hak-hak perempuan Gloria Steinem dalam film dokumenter Barbie tahun 2018 berjudul ‘Tiny Shoulders: Rethinking Barbie’.

“Barbie adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kita diberitahu untuk menjadi seperti itu,” tambahnya, mengacu pada karyanya sebagai feminis gelombang kedua yang mengadvokasi kesetaraan di tahun 60an dan 70an.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175934//jesica_wongso-vZX0_large.jpg
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/482/3171215//verrell-IcuG_large.jpg
Potret Terbaru Verrell Bramasta, Makin Kurus Sejak Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/629/3166912//acha_septriasa-GEkJ_large.jpg
Momen Acha Septriasa Rayakan Ulang Tahun Bersama Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166314//justin-MyhT_large.jpg
Justin Hubner Beri Ucapan Ultah ke Kamari: Aku Akan Selalu Menjagamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165592//sri_mulyani-VsyC_large.jpg
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-36, Sri Mulyani Tersipu Malu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445//viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement