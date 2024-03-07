Boneka Barbie Ultah ke-65 Tahun, Dirayakan dengan 35 Warna Kulit hingga 97 Gaya Rambut

LONDON – Di usianya yang ke-65 tahun, Barbie tidak menunjukkan tanda-tanda akan pensiun dari 250 pekerjaannya yang berbeda sebagai boneka plastik dan fantastis dengan ciri khas kaki yang kecil. Boneka ini bisa dibilang telah meninggalkan jejak budaya yang besar di dunia.

Barbie Mattel asli dengan rambut pirang ikoniknya, pakaian renang hitam putih, dan padangan mata miring ke samping, terinspirasi oleh putri pencipta Ruth Handler, Barbara, pada 1959.

Namun, pada 2024, saat Barbie merayakan hari jadinya yang ke-65 tahun, boneka-boneka tersebut diproduksi dalam beragam warna, tekstur rambut, bentuk tubuh, dan banyak lagi.

"Barbie dulunya merupakan cerminan kecantikan yang lebih unik dan lebih bersifat satu dimensi. Saat ini, ada banyak Barbie, dan kita punya banyak pandangan tentang merek tersebut," kata Wakil presiden eksekutif dan kepala merek Mattel, Lisa McKnight, kepada Reuters di Pusat Desain Mattel di Los Angeles.

Barbie hadir dalam 35 warna kulit, 97 gaya rambut, dan sembilan tipe tubuh, termasuk boneka berkursi roda, Down Syndrome, vitiligo dan ukuran plus serta boneka netral gender.

Boneka tersebut juga menjadi ikon fesyen yang baru-baru ini menginspirasi Barbiecore dan membantu banyak penata rambut dan perancang pakaian terkenal, seperti Karl Lagerfeld, memulai kariernya.

Menambah evolusi merek, kesuksesan komersial film Barbie 8 kali nominasi Oscar 2023 yang disutradarai oleh Greta Gerwig, dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling menambah kedalaman emosional baru pada boneka tersebut.

Namun, kemajuan ini tidak terjadi dalam semalam.

“Saya sangat bersyukur saya tidak tumbuh bersama Barbie,” kata aktivis hak-hak perempuan Gloria Steinem dalam film dokumenter Barbie tahun 2018 berjudul ‘Tiny Shoulders: Rethinking Barbie’.

“Barbie adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kita diberitahu untuk menjadi seperti itu,” tambahnya, mengacu pada karyanya sebagai feminis gelombang kedua yang mengadvokasi kesetaraan di tahun 60an dan 70an.