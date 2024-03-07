Gempa Berkekuatan M3,9 Guncang Kupang NTT

KUPANG - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,9 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Kamis (7/3/2024), pukul 08:16:05 WIB (09:16:05 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 58 kilometer Barat Daya Kabupaten Kupang, pada kedalaman 14 kilometer.

Koordinat gempa berada pada 10,49 derajat Lintang Selatan (LS) dan 123,71 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Kamis (7/3/2024).

"#Gempa Mag:3.9, 07-Mar-2024 08:16:05WIB, Lok:10.49LS, 123.71BT (58 km BaratDaya KAB-KUPANG-NTT), Kedlmn:14 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," ujar BMKG.

(Arief Setyadi )