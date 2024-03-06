Hari ini, 2 Kali Gempa Guncang Labuan Bajo NTT

MANGGARAI BARAT - Gempa bumi dua kali mengguncang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini diinformasikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Rabu (6/3/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, gempa terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,4 mengguncang Labuan Bajo, Rabu sore, pukul 16:34:47 WIB (17.34.47 WITA).

Pusat gempa ini terpantau di 30 kilometer Barat Laut Labuan Bajo, pada kedalaman 159 kilometer. Koordinat gempa berada pada 8,36 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,65 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.4, 06-Mar-2024 16:34:47WIB, Lok:8.36LS, 119.65BT (30 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:159 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Namun, pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," ujar BMKG.