Gempa M3,8 Guncang Bengkulu Utara Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan M3,8 mengguncang Bengkulu Utara, Bengkulu, Rabu (6/3/2024), pukul 10.41 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 48 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 18 km Barat Daya Bengkulu Utara pada koordinat 3.44 Lintang Selatan – 102.03 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.8, 06-Mar-2024 10:41:58WIB, Lok:3.44LS, 102.03BT (18 km BaratDaya BENGKULUUTARA), Kedlmn:48 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )