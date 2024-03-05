2 Kali Gempa Bumi Berturut-turut Goyang NTT

NTT - Dua gempa bumi kembali menggoyang 2 wilayah berbeda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini berturut-turut di Kabupaten Kupang dan Kodi, Sumba Barat Daya.

Gempa bumi terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 menggoyang Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, Selasa (5/3/2024) dini hari, sekitar pukul 02.51 WIB (03.51 WITA).

Pusat gempa terpantau berada di 51 km Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya, NTT, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 9,99 derajat Lintang Selatan (LS) dan 117,75 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.5, 05-Mar-2024 02:51:25WIB, Lok:9.99LS, 118.75BT (51 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG " tulis BMKG, Selasa (5/3/2024) dini hari.

Kurang-lebih 3 jam sebelumnya, gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 4 Maret 2024 pukul 23.54.28 WIB (00.54.28 WITA, Selasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat pada kedalaman 569 kilometer, di 79 km Tenggara Kabupaten Kupang, NTT.