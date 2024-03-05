Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kali Gempa Bumi Berturut-turut Goyang NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |05:44 WIB
2 Kali Gempa Bumi Berturut-turut Goyang NTT
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

NTT - Dua gempa bumi kembali menggoyang 2 wilayah berbeda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini berturut-turut di Kabupaten Kupang dan Kodi, Sumba Barat Daya.

Gempa bumi terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 menggoyang Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, Selasa (5/3/2024) dini hari, sekitar pukul 02.51 WIB (03.51 WITA).

Pusat gempa terpantau berada di 51 km Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya, NTT, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 9,99 derajat Lintang Selatan (LS) dan 117,75 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.5, 05-Mar-2024 02:51:25WIB, Lok:9.99LS, 118.75BT (51 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG " tulis BMKG, Selasa (5/3/2024) dini hari.

Kurang-lebih 3 jam sebelumnya, gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 4 Maret 2024 pukul 23.54.28 WIB (00.54.28 WITA, Selasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat pada kedalaman 569 kilometer, di 79 km Tenggara Kabupaten Kupang, NTT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement