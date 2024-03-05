Gempa M4,5 Guncang Bali, Pusatnya di Laut

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo M4,5 mengguncang wilayah Kuta Selatan, Bali, Selasa (5/3/2024) pukul 16.37 WIB. Gempa ini berpusat di laut dan dampaknya belum diketahui.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 23 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 88 Km Tenggara Kuta Selatan pada koordinat 9.59 Lintang Selatan – 115.24 Bujur Timur.

“Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.5, Kedalaman: 23 km, 05 Mar 2024 16:37:23 WIB, Koordinat: 9.59 LS-115.24 BT (Pusat gempa berada di laut 88 km tenggara Kuta Selatan),” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.