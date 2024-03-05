Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,5 Guncang Bali, Pusatnya di Laut

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:41 WIB
Gempa M4,5 Guncang Bali, Pusatnya di Laut
Ilustrasi (Shutterstock)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo M4,5 mengguncang wilayah Kuta Selatan, Bali, Selasa (5/3/2024) pukul 16.37 WIB. Gempa ini berpusat di laut dan dampaknya belum diketahui.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 23 kilometer.

 BACA JUGA:

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 88 Km Tenggara Kuta Selatan pada koordinat 9.59 Lintang Selatan – 115.24 Bujur Timur.

“Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.5, Kedalaman: 23 km, 05 Mar 2024 16:37:23 WIB, Koordinat: 9.59 LS-115.24 BT (Pusat gempa berada di laut 88 km tenggara Kuta Selatan),” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

