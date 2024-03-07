Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bakamla RI Gelar Apel Latma Manuver Lapangan di Ambon

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |19:29 WIB
Bakamla RI Gelar Apel Latma Manuver Lapangan di Ambon
Personel Bakamla RI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakamla RI menggelar apel Kesiapan Latihan Bersama (Latma) Manuver Lapangan (Manlap) Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Laut Wilayah Timur 2024, di Dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri, Kamis (7/3/2024). Apel kesiapan dipimpin oleh Sestama Bakamla RI, Laksda TNI Tatit E. Witjaksono.

Sebanyak 1.500 personel mengikuti latma tersebut sebagai upaya menyiapkan unsur dan personel sebelum melaksanakan patroli bersama/nasional, sekaligus sebagai bentuk sinergitas dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum (KKPH) di wilayah Zona Maritim Timur.

Untuk diketahui, sebelum diadakannya Latma Manuver Lapangan, terlebih dahulu personel dibekali beberapa materi dan skenario latihan yang dimulai pada Senin 4 Maret 2024. Materi yang diberikan meliputi, penanganan pelanggaran IUU Fishing, pelanggaran TPPO, membantu penanganan kapal terbakar dan perbantuan SAR, hingga penyerahan berkas perkara kasus kepada Instansi terkait maupun Instansi teknis yang berwenang.

“Latma seperti ini akan terus dilaksanakan oleh Bakamla RI dengan skenario, dan materi latihan yang dikembangkan sesuai dengan trend tindak pidana yang ada maupun kebijakan pemerintah terbaru,” ujar Laksda TNI Tatit dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, turut dihadiri oleh Direktur Latihan Bakamla RI Laksma Bakamla Bambang Trijanto, Kepala Zona Bakamla Timur Laksma Bakamla Agam Endrasmoro. Sedangkan dari Instansi Terkait meliputi Lantamal IX Ambon, Polairud, KPLP, PSDKP, dan Basarnas Ambon.

(Awaludin)

      
