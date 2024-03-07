Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang

Kristadi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:56 WIB
Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang
Ricuh antre beras murah di Semarang (Foto: Kristadi)
SEMARANG - Penjualan beras murah di Kantor Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah diserbu ratusan warga. Mereka rela berdesakan mengantre beras jenis medium kemasan 5 kilogram seharga Rp52 ribu.

Banyaknya warga yang mengantre membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit.

Bahkan, sebagian warga yang kecewa memilih keluar antrean. "Ini semrawut (saya dapat) beras satu tok dari pagi," keluh salah seorang warga, Rumini.

Camat Candisari Eka Kriswati mengatakan, dari enam ton beras yang dijual habis dalam waktu kurang dari satu jam. Selain menjual beras, pasar murah juga menyediakan paket berisi beras 5 kilogram, satu liter minyak goreng dan satu kilogram tepung terigu seharga Rp74 ribu.

Selain di Kecamatan Candisari, Pemerintah Kota Semarang juga akan menggelar pasar murah di 15 kecamatan lain. Selain untuk membantu masyarakat juga ikut menjaga stabilitas pangan jelang bulan puasa.

(Arief Setyadi )

      
