Bobby Nasution: Sembako yang Hilang untuk Dibagikan kepada Masyarakat

MEDAN - Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa sembako yang dicuri dari rumah dinasnya, bukan merupakan barang pribadi. Sembako itu milik Pemko Medan yang sedianya dibagikan untuk masyarakat.

Hal itu ditegaskan Bobby kepada wartawan dalam jumpa pers di Balai Kota Medan, Senin (27/5/2024) petang.

"Sembako yang hilang bukan untuk konsumsi (pribadi), sembako akan dibagikan kepada masyarakat," kata Bobby.

Menantu Presiden Joko Widodo itu menjelaskan bahwa hilangnya sembako itu pertama kali terungkap saat ia tengah memilah mana yang menjadi barang pribadinya dan barang milik Pemko Medan. Dari kegiatan memilah itu, diketahui ada banyak barang sembako milik Pemko Medan yang hilang.

"Jadi bukan barang pribadi saya ataupun keluarga. Itu barang Pemko Medan," tegasnya.

Karena sembako yang hilang merupakan barang milik Pemko Medan, Bobby pun menyerahkan penanganan kasus hilangnya sembako itu pada Sekretariat Pemko Medan. Kasus pencurian itu kemudian dilaporkan ke Polisi melalui Polrestabes Medan.