Tiga Kuli Bangunan di Malang Tersengat Listrik saat Bangun Kosan, Dua Orang Tewas

MALANG - Tiga orang pekerja bangunan menjadi korban kecelakaan kerja saat mengerjakan proyek rumah kos di Malang. Dari tiga korban, dua di antaranya bahkan meninggal dunia usai tersengat aliran listrik yang berada di lokasi rumah kos di Jalan Terusan Bendungan Wonogiri, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Kapolsek Lowokwaru, AKP Anton Widodo mengatakan, tiga korban pekerja bangunan yang tersengat listrik saat tengah beraktivitas membangun rumah. Peristiwa ini terjadi pada Kamis siang (7/3/2024) sekitar pukul 13.30 WIB, saat korban temannya sedang bekerja sebagai kuli bangunan.

"Seperti biasa untuk mempermudah proses menaikkan material dari lantai dasar ke lantai tiga menggunakan crane yang digerakkan oleh dinamo, menggunakan aliran listrik," ucap Anton Widodo, saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).

Setelah jam istirahat, ketiganya kembali bekerja seperti biasa dari lantai tiga rumah kos. Korban atas nama Fausi (32) warga Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, menancapkan stop kontak agar mesin dinamo dapat dioperasikan kembali.

"Ketika Fausi menancapkan stop kontak tiba-tiba Fausi tersengat aliran listrik dan menempel di scaffolding. Mengetahuia Fausi, temannya tersengat listrik, Irwanto (28) warga Desa Kemiri , Kecamatan Panti, Jember, mencoba menolong memegang tubuh Fausi," ujarnya.