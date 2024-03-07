Aksi Heroik Polisi Kejar Truk Ugal-ugalan di Sukabumi, Sopir Langsung Minta Maaf

SUKABUMI – Aksi anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) Bripka Ilham Yuniawan dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota, viral setelah berhasil memberhentikan truk yang melaju secara ugal-ugalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

Peristiwa polisi mengejar dan mencoba memberhentikan laju mobil truk yang melintas di Jalan RA Kosasih, pada Rabu 6 Maret 2024 pagi tersebut, terekam kamera warga dan membagikannya di media sosial (medsos) sehingga menjadi perbincangan warganet.

Pengejaran yang dilakukan Bripka Ilham tersebut, berawal saat dirinya tengah melakukan pengaturan arus lalu lintas dan melihat truk colt diesel yang dikemudikan Dadang Sukmana salah jalan, masuk ke wilayah bebas kendaraan truk pada jam tertentu.

Polisi lalu mengarahkan pengemudi truk yang melaju yang akan menuju Cianjur untuk melintas menggunakan Jalan Lingkar Selatan. Bukannya menuruti arahan petugas, sopir truk malah tancap gas dan tidak mengindahkan arahan petugas hingga membahayakan pengguna jalan lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Bripka Ilham pun langsung melakukan pengejaran dan berkomunikasi dengan petugas lainnya untuk mencoba memberhentikan laju mobil truk tersebut.

Meskipun telah dihalangi sepeda motor petugas, sopir truk tersebut terus tancap gas hingga menyenggol sepeda motor petugas. Aksi pengejaran pun berlanjut hingga akhirnya truk tersebut dapat diberhentikan di sekitar Jalan Raya Sukabumi-Cianjur.

Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota, AKP M Hardian Andrianto melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ipda Andhika Pratistha membenarkan adanya pengejaran terhadap mobil jenis truk yang dikendarai secara ugal-ugalan tersebut.

“Karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, maka petugas melakukan pengejaran untuk memberhentikan laju kendaraan truk tersebut,” ujar Andhika, Kamis (7/4/2024).