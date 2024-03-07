Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Diduga Asam Urat Kumat saat Berenang, Pria Paruh Baya Tewas Tenggelam di Danau Toba

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:20 WIB
Diduga Asam Urat Kumat saat Berenang, Pria Paruh Baya Tewas Tenggelam di Danau Toba
Tim SAR evakuasi korban tenggelam di Danau Toba (foto: dok ist)
A
A
A

DAIRI - Seorang pria paruh baya, Robin Simanjorang (56) ditemukan tewas di perairan Danau Toba, di Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (7/3/2024).

Warga Jalan Lae Tanggiang, Kecamatan Silahisabungan itu ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam dan hilang saat berenang di Danau Toba pada Selasa, 5 Maret 2024.

Informasi yang dihimpun, korban awalnya hendak mengambil drum yang berada di air. Korban yang memiliki riwayat asam urat diduga penyakitnya kambuh hingga menyebabkan kaki korban kram, dan tidak sanggup berenang ke tepi. Korban pun akhirnya tenggelam dan hilang di bawah air.

Warga sekitar yang bersama pemerintah setempat yang mengetahui peristiwa itu kemudian mencoba melakukan pencarian. Namun korban tak kunjung ditemukan hingga insiden itu akhirnya dilaporkan ke Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) melalui Pos SAR Parapat.

Koordinator Pos SAR Parapat, Hisar Turnip, mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 14.28 WIB siang tadi.

"Jasadnya ditemukan tidak jauh dari lokasi korban dilaporkan tenggelam. Korban ditemukan dalam keadaan mengapung di permukaan air," kata Hisar, Kamis (7/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194//pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/25/3162743//promo_kemerdekaan_citilink-ORuL_large.jpg
Rayakan Momen Kemerdekaan dengan Jelajahi Nusantara bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3162035//pemprov_sumut_rapat_f1_powerboat_dan_aquabike_world_championship_2025-i84u_large.jpg
Pemprov Sumut Matangkan Persiapan Aquabike dan F1 Powerboat 2025 di Danau Toba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement