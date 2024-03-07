Diduga Asam Urat Kumat saat Berenang, Pria Paruh Baya Tewas Tenggelam di Danau Toba

DAIRI - Seorang pria paruh baya, Robin Simanjorang (56) ditemukan tewas di perairan Danau Toba, di Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (7/3/2024).

Warga Jalan Lae Tanggiang, Kecamatan Silahisabungan itu ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam dan hilang saat berenang di Danau Toba pada Selasa, 5 Maret 2024.

BACA JUGA: Korban Tenggelam di Cakung dan Kemang Ditemukan Meninggal Dunia

Informasi yang dihimpun, korban awalnya hendak mengambil drum yang berada di air. Korban yang memiliki riwayat asam urat diduga penyakitnya kambuh hingga menyebabkan kaki korban kram, dan tidak sanggup berenang ke tepi. Korban pun akhirnya tenggelam dan hilang di bawah air.

Warga sekitar yang bersama pemerintah setempat yang mengetahui peristiwa itu kemudian mencoba melakukan pencarian. Namun korban tak kunjung ditemukan hingga insiden itu akhirnya dilaporkan ke Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) melalui Pos SAR Parapat.

Koordinator Pos SAR Parapat, Hisar Turnip, mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 14.28 WIB siang tadi.

"Jasadnya ditemukan tidak jauh dari lokasi korban dilaporkan tenggelam. Korban ditemukan dalam keadaan mengapung di permukaan air," kata Hisar, Kamis (7/3/2024).