Karyawan Bandara Tjilik Riwut Tenggelam saat Bersihkan Sampah di Gorong-Gorong

Tim SAR mencari korban yang tenggelam di sungai saat bersihkan sampah (Foto : MPI)

PALANGKARAYA - Seorang karyawan Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (3/3/2024), pagi, tenggelam di sungai saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan.

Hingga siang, Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian belum berhasil menemukan korban karena terkendala derasnya arus sungai.

Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, para relawan dan masyarakat berusaha melakukan pencarian terhadap Supardi (28), seorang karyawan Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tengelam di sungai setempat.

Pencarian dilakukan Tim SAR terkendala derasnya arus sungai lantaran hujan deras yang terjadi sejak malam hingga pagi hari.

Upaya pencarian pun dilakukan dengan menggunakan tali yang dibentangkan serta menurunkan sebuah perahu karet melawan arus sungai untuk mencari keberadaan korban.

Hingga Minggu siang, upaya pencarian dan penyisiran di lokasi sungai yang menjadi tempat tenggelamnya korban belum juga membuahkan hasil.