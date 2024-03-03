Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Karyawan Bandara Tjilik Riwut Tenggelam saat Bersihkan Sampah di Gorong-Gorong

Ade Sata , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |17:33 WIB
Karyawan Bandara Tjilik Riwut Tenggelam saat Bersihkan Sampah di Gorong-Gorong
Tim SAR mencari korban yang tenggelam di sungai saat bersihkan sampah (Foto : MPI)
A
A
A

PALANGKARAYA - Seorang karyawan Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (3/3/2024), pagi, tenggelam di sungai saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan.

Hingga siang, Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian belum berhasil menemukan korban karena terkendala derasnya arus sungai.

Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, para relawan dan masyarakat berusaha melakukan pencarian terhadap Supardi (28), seorang karyawan Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tengelam di sungai setempat.

Pencarian dilakukan Tim SAR terkendala derasnya arus sungai lantaran hujan deras yang terjadi sejak malam hingga pagi hari.

Upaya pencarian pun dilakukan dengan menggunakan tali yang dibentangkan serta menurunkan sebuah perahu karet melawan arus sungai untuk mencari keberadaan korban.

Hingga Minggu siang, upaya pencarian dan penyisiran di lokasi sungai yang menjadi tempat tenggelamnya korban belum juga membuahkan hasil.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
