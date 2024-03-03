Kakek 75 Tahun Ditemukan Meninggal Bersimbah Darah di Selokan, Diduga Korban Pembunuhan

KLATEN - Seorang kakek ditemukan meninggal di selokan dengan sejumlah luka di Klaten, Jawa Tengah. Sang kakek bertama Harto Tarno (75) diduga sebagai korban pembunuhan lantaran ditemukannya sejumlah ceceran darah di sekitar lokasi kejadian.

Tim inafis petugas kepolisian Polres Klaten langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menyusul adanya informasi penemuan jasad di Dusun Wonorejo, Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah.

Dengan melakukan olah TKP, petugas langsung mengevakuasi jenazah korban yang ditemukan dengan sejumlah luka di bagian kepala belakang, pelipis dan posisi berada di selokan sungai bersama sebuah sepeda ontel.

Selain itu, ditemukan sejumlah ceceran darah tak jauh dari lokasi sungai dan depan rumah milik Suyadi yang berseberangan jalan dengan selokan.

Belum diketahui penyebab tewasnya korban, namun ada dugaan mengarah pada korban pembunuhan.

Penemuan mayat korban pertama kali diketahui saksi Darmi (68) yang hendak membuang sampah dan melihat mayat korban dalam posisi terlentang.