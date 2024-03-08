Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemprov Jabar Gelar Forum Kolaborasi untuk Pembangunan Sistem Perpajakan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:50 WIB
Pemprov Jabar Gelar Forum Kolaborasi untuk Pembangunan Sistem Perpajakan
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik. (Foto: dok ist)
A
A
A

Pemprov Jawa Barat menggelar Forum Kolaborasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut digelar untuk membuat kesepakatan dalam sinergi pembangunan sistem perpajakan berbasis digital guna optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal ini karena porsi pendapatan Pemprov dari pajak akan berkurang sesuai aturan bagi hasil dalam Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) 2022.

Pemprov Jawa Barat bersepakat dengan berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan sistem perpajakan berbasis digital di Forum Kolaborasi Perpajakan 2024 di Bandung. Sinergi ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi porsi bagi hasil pendapatan pajak akan berubah. Semula 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota, mulai 2025 menjadi 40 persen provinsi dan 60 persen kabupaten/kota.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dedi Taufik, melalui forum ini, pihaknya akan melakukan strategi dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dengan 3M yakni matching fund, program dan promosi.

Sementara itu, dari data Bapenda Jabar pendapatan asli daerah dari PKB dan BBNKB pada 2023 sukses meraup Rp34,77 triliun atau naik 4,63 persen dari 2022 yang nilainya sebesar Rp33,23 triliun.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190599//shopeefood_deals_rp1-P3lY_large.jpg
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement