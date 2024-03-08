Pemprov Jabar Gelar Forum Kolaborasi untuk Pembangunan Sistem Perpajakan

Pemprov Jawa Barat menggelar Forum Kolaborasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Forum tersebut digelar untuk membuat kesepakatan dalam sinergi pembangunan sistem perpajakan berbasis digital guna optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal ini karena porsi pendapatan Pemprov dari pajak akan berkurang sesuai aturan bagi hasil dalam Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) 2022.

Pemprov Jawa Barat bersepakat dengan berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan sistem perpajakan berbasis digital di Forum Kolaborasi Perpajakan 2024 di Bandung. Sinergi ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi porsi bagi hasil pendapatan pajak akan berubah. Semula 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten/kota, mulai 2025 menjadi 40 persen provinsi dan 60 persen kabupaten/kota.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Dedi Taufik, melalui forum ini, pihaknya akan melakukan strategi dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dengan 3M yakni matching fund, program dan promosi.

Sementara itu, dari data Bapenda Jabar pendapatan asli daerah dari PKB dan BBNKB pada 2023 sukses meraup Rp34,77 triliun atau naik 4,63 persen dari 2022 yang nilainya sebesar Rp33,23 triliun.

(Agustina Wulandari )